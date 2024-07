Jacek Jaworek nie żyje. Pilny komunikat prokuratury

- Ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione 19 lipca w Dąbrowie Zielonej są zwłokami poszukiwanego Jacka Jaworka podejrzanego o potrójne zabójstwo w miejscowości Borowce w 2021 roku - przekazał prokurator Tomasz Ozimek. Najprawdopodobniej doszło do samobójstwo.

Potwierdził, że wyjaśniany jest ewentualny udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Dotychczasowe dowody na to nie wskazują - wskazał.

Prokuratura bada, co działo się przez trzy lata między potrójnym zabójstwem a znalezieniem ciała kilka dni temu. Brane jest pod uwagę, że mężczyzna przebywał w Polsce albo poza granicami państwa i wrócił.

Jacek Jaworek nie żyje. Ciało znaleziono w Dąbrowie Zielonej

Zwłoki zostały znalezione w piątek w Dąbrowie Zielonej , niedaleko wsi Borowce, przez pracowników porządkowych, którzy zaalarmowali policję. W pobliżu ciała miała leżeć broń tego samego kalibru, jak ta, którą trzy lata temu użyto do pozbawienia życia trzech osób.

Już od momentu, kiedy informacja o znalezionym w pobliżu Borowców ciała trafiła do mediów, pojawiły się spekulacje, iż może ono należeć do poszukiwanego od trzech lat Jacka Jaworka. W tej sprawie Interia skontaktowała się z byłą sołtys wsi Aleksandrą Fuchs. Kobieta podkreślała, że "dopóki nie będzie wyników badań, nie ma co gdybać".