Do wypadku doszło około godz. 5:50 nieopodal przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Mickiewicza i Stawowej, w centrum Katowic. Ze względu na bliskość galerii handlowych i dworca kolejowego panuje tam duży ruch pieszy.



Na nagraniu opublikowanym w internecie widać, jak grupa osób przepycha się na ulicy. Doszło do szarpaniny tuż przed czołem autobusu. Kierowca użył klaksonu, aby zmusić przechodniów do zejścia z drogi. Nagle autobus linii 910 ruszył i uderzył w 19-latkę, która wpadła pod pojazd. Autobus pchał przed sobą jeszcze kilka innych osób, którym udało się odskoczyć. Kierowca zatrzymał pojazd kilkaset metrów dalej.

Kierowca zatrzymany

W rozmowie z Interią podkom. Żyłka przekazała, że policja zapoznała się z nagraniem, które trafiło do sieci i zabezpieczyła je jako materiał dowodowy. - 31-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci mają 48 godzin, aby zgromadzić materiał dowodowy i przedstawić zarzuty - poinformowała Interię.



Jak dodała jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić jakie dokładne zarzuty usłyszy kierowca. Trwają wyjaśnienia, dlaczego wjechał w stojącą na ulicy grupę ludzi.



Według informacji przekazanych przez policję 31-letni kierowca autobusu był trzeźwy. - Pobraliśmy krew do badań laboratoryjnych. To określi, czy mężczyzna nie kierował pod wpływem innych środków - powiedziała Polsat News podkom. Agnieszka Żylka rzeczniczka prasowa katowickiej policji.