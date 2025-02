Śledztwo w sprawie napaści na dyrektora Studium Europy Wschodniej Jana Malickiego zostało umorzone - przekazała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jak stwierdzono, obrażenia jakich doznał Malicki nie wskazują, aby doszło do "działania lub zaniechania innej osoby fizycznej". W ocenie prokuratora był to "wyłącznie nieszczęśliwy wypadek". Postanowienie jest nieprawomocne.