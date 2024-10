Trwające od piątku przeszukania w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, w Biurze Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz w Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu dobiegły końca. Miały one związek z prowadzonymi postępowaniami w sprawie trzech zatrzymanych duchownych.

We wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn . Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem.

Kłopoty kościoła w Sosnowcu. Biskup powołuje komisje

Rzecznik diecezji ks. Przemysław Lech w piątek przypomniał, że 21 września rozpoczęła pracę pierwsza z komisji powołanych przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, które mają wyjaśnić nieprawidłowości "do jakich mogło dochodzić w diecezji w poprzednich latach".

Zatrzymania księży w Sosnowcu. Przeszukania w Kurii Diecezjalnej

Do ostatnich zatrzymań doszło w śledztwie wszczętym w marcu ubiegłego roku na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania - chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu.

Była to jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji. Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu br. mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia.