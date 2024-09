Duchowny na platformie X napisał post, w którym martwi się, że tego typu incydenty przyczyniają się do zmniejszenia się liczby wiernych. Zwrócił szczególną uwagę na osoby, które miały wątpliwości już wcześniej.

Drobin. Duchowny komentuje sprawę

"Celem pracy zespołu jest zbadanie faktów i okoliczności, sporządzenie dokumentacji, a w konsekwencji przekazanie jej do Stolicy Apostolskiej" - przekazała.

Sekcja 30-latka. Wciąż nie wszystko wiadomo

We wtorek ujawniono wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Nie wiadomo wciąż co ją spowodowało. Na to pytanie mogą odpowiedź wyniki badań toksykologicznych. Na te trzeba jednak poczekać nawet kilka tygodni.