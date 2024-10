Sosnowiec. Księża zatrzymani przez policję. Decyzja sądu w sprawie aresztowania

Druga osoba, która została postawiona w stan oskarżenia, to były duchowny. Ten już wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw gospodarczych. Wobec osoby tej zastosowano wolnościowe środki - dozór policji, zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich, a także opuszczania kraju.

Lekarze doprowadzili go do dobrej kondycji, by mógł uczestniczyć w czynnościach. Te miały rozpocząć się we wtorek rano w prokuraturze - jak usłyszeliśmy, wciąż trwają.