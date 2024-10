Księża zatrzymani przez policję. Prokuratura potwierdza

- Były duchowny usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw gospodarczych , to chodzi o oszustwa. Osoba ta została wczoraj przesłuchana i zwolniona po zastosowaniu środków wolnościowych - dozoru policji, zakazu kontaktu z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich, a także zakaz opuszczania kraju - przekazał Interii prokurator Bartosz Kilian z zespołu prasowego sosnowieckiej prokuratury okręgowej.

- Trzeci ksiądz z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia musiał być hospitalizowany. Lekarze doprowadzili go do odpowiedniego stanu, by mógł uczestniczyć w czynnościach i lada moment będzie doprowadzony do prokuratury oraz przesłuchany - usłyszeliśmy. Decyzja o jego dalszym losie zostanie podjęta po przesłuchaniu.