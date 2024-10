Bolesławiec. Ksiądz wyprosił dzieci z kościoła. "Chłopcy byli cicho"

Jak wskazała, mimo iż dzieci nie przeszkadzały we mszy, ksiądz postanowił przerwać kazanie. Wtedy miał powiedzieć, że ma propozycję, by chłopiec wyszedł z wózkiem przed kościół i okrążał go sobie do woli. Na sytuację szybko zareagowała matka chłopców, która wzięła dzieci i wyszła ze świątyni. Dopiero po tym momencie ksiądz miał wznowić kazanie.