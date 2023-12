Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek w Lublińcu w woj. śląskim - dowiadujemy się w lokalnym serwisie informacyjnym "Info Express" na Facebooku.

Przechodnie spacerujący ulicą Zachodnią na obrzeżach miasta byli świadkami niecodziennej sceny. Widok biegacza tak ich zadziwił, że postanowili podzielić się nim w mediach społecznościowych. Do sieci trafiły więc zdjęcia i nagrania, na których widać mężczyznę z czapką Mikołaja.

Lubliniec. Mikołaj zaskoczył odzieniem

Pan postawił urządzić sobie jogging w samych tylko niebieskiej bieliźnie . Przed chłodem chroniła go jedynie czerwona czapka Świętego Mikołaja , bo nie miał nawet butów .

Widok był tym bardziej szokujący, że we wtorek w Lublińcu termometry wskazywały kilka stopni poniżej zera , a w dodatku - jak widać na zdjęciach - na chodnikach zalega też śnieg .

"Czy to ofiara przegranego zakładu, czy to jeden z lublinieckich komandosów hartujących się przed misją, a może to zagubiony mors, szukający zbiornika wodnego w tym pięknym śląskim mieście?" - zastanawia się z kolei "Dziennik Zachodni".