Kasjerka przegoniła złodzieja. Potykał się o własne nogi

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce 20 października. To wówczas mężczyzna wtargnął do jednego ze sklepów na lubelskim osiedlu Bronowice.

Lublin. Chcial obrabować sklep, przegrał z pracownicą

Na nagraniu, które opublikowała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, widzimy, że napastnik szybkim krokiem podchodzi do lady, gdzie zaczyna atakować kasjerkę.

Dalej mężczyzna mówi coś do kobiety, po czym zbliża się do niej od strony kasy. Po kolejnych nieudanych próbach zmuszenia jej do oddania pieniędzy, zaczyna ją szarpać i popychać.