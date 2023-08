Poczesna. Znaleźli ciało mężczyzny. Są wstępne wyniki sekcji

Prokurator dodał, że od zmarłego został też pobrany materiał biologiczny do badań genetycznych , ich wyniki powinny być znane najwcześniej w połowie września.

- Chodzi o zweryfikowanie tezy, co do tożsamości tej osoby. Są podejrzenia, że może to być 40-letni mężczyzna, który zaginął dwa lata temu - wskazał. W końcowej opinii biegli powinni też, posiłkując się wynikami badań laboratoryjnych, określić, kiedy mężczyzna stracił życie.