Święty Piotr urodził się jako Szymon w Betsaidzie, małej miejscowości rybackiej nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem Andrzeja, również apostoła. Z zawodu rybak, został powołany przez Jezusa do grona najbliższych uczniów. To Jezus nadał mu imię Piotr (z greckiego "Petros", co oznacza "skała"), mówiąc: "Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół" (Mt 16,18).