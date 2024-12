Wigilia to dla Polaków wyjątkowo ważny czas pod względem duchowym, jak i rodzinnym. Tego dnia we wszystkich domach organizuje się uroczyste kolacje wigilijne, podczas których śpiewa się kolędy, świąteczne piosenki, ogląda filmy i spędza czas z rodziną. 24 grudnia, póki co oficjalnie nie jest dniem wolnym od pracy, mimo to wiele osób decyduje się tego dnia na wzięcie urlopu, by spędzić czas z najbliższymi. Reklama

Wigilia Bożego Narodzenia

Wigilia zaliczana jest do ostatniego dnia adwentu. Oznacza to, że nie jest stricte dniem świątecznym, a jedynie poprzedzającym święto, zatem tego dnia nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy świętej, choć można wybrać się z całą rodziną na ostatnie Roraty - poranną mszę świętą adwentową ku czci Najświętszej Maryi Panny, która najczęściej odprawiana jest o świcie.

Istnieje także pewien wyjątek, który sprawia, że w Wigilię katolicy mają obowiązek iść do kościoła, a mowa o sytuacji, w której 24 grudnia wypada w niedzielę i staje się tym samym ostatnią niedzielą adwentu, zatem w takim układzie w Wigilię będzie obowiązywał nakaz uczestniczenia we mszy świętej.

Czy w Wigilię obowiązuje post? Czy można jeść mięso?

Wigilia jest zakorzeniona w kulturze jako dzień świąteczny. Kojarzy się z rodzinnym czasem wyczekiwania na przyjście Chrystusa. W kościele czas poprzedzający ważne wydarzenia często związany jest z postem. Tak jest chociażby w Wielkim Poście, kiedy wierni przez 40 dni podejmują postne postanowienia i wstrzemięźliwość od hucznych zabaw. Boże Narodzenie poprzedza Adwent, który jest radosnym oczekiwaniem i nie jest on tradycyjnym postem.

Tradycja wcześniej nakazywała, by w Wigilię cały dzień pościć, a podczas uroczystej wieczerzy spożywać wyłącznie posiłki bezmięsne. Dziś jednak post ścisły ani ten od pokarmów mięsnych oficjalnie nie obowiązuje. Zatem w Wigilię można jeść mięso, choć tradycyjne wigilijne posiłki go nie zawierają. Kościół zachęca, by w ten wyjątkowy dzień w roku zachować wstrzemięźliwość.

Pasterka - czy jest obowiązkowa?

Pasterka jest mszą odprawianą w nocy, zazwyczaj o północy, która symbolizuje radość z narodzenia Jezusa. Msza ta nawiązuje do momentu, gdy aniołowie ogłosili narodziny Mesjasza pasterzom w Betlejem. Tradycja Pasterki jest bardzo silna w Polsce, a wielu wiernych uważa ją za nieodłączny element świątecznych przeżyć.

Z duchowego punktu widzenia Pasterka jest szczególnym sposobem na rozpoczęcie świąt i okazją, by w skupieniu oddać cześć nowo narodzonemu Dzieciątku. Jednak okazuje się, że nie jest ona obowiązkową mszą świętą.

Daje ona możliwość rozpoczęcia celebracji świąt w szczególny sposób i jest jednym z najczęściej wybieranych momentów na obecność w kościele w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wzięcie udziału w Pasterce jest jednocześnie spełnieniem nakazu o uczestnictwie we mszy świętej w Boże Narodzenie, o którym za chwilę.

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia, to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna, a zatem dzień nakazany, co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej. Tego dnia Kościół celebruje narodzenie Jezusa, które jest jedną z najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej.

Msze odbywają się zazwyczaj przez cały dzień, aby umożliwić jak największej liczbie wiernych udział w liturgii. Tak jak wyżej wspomnieliśmy, przyjście na Pasterkę - uroczystą mszę świętą odprawianą o północy w wigilijną noc, również jest spełnieniem obowiązku uczestnictwa we mszy w Boże Narodzenie.

Wielu Polaków rozpoczyna dzień od mszy porannej, aby potem wspólnie z rodziną świętować przyjście Chrystusa. Warto pamiętać, że 25 grudnia jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym, a uczestnictwo w mszy jest wyrazem wdzięczności za dar życia i obecność Jezusa na świecie. Msze odprawiane w ten dzień są pełne radości i nadziei, a śpiewane kolędy jeszcze bardziej pogłębiają atmosferę świętowania.

Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia, obchodzony jest jako wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika chrześcijańskiego. W Polsce tradycja udziału we mszy świętej jest tego dnia bardzo żywa, choć nie jest to dzień nakazany - oznacza to, że formalnie wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy. Jednak w naszej kulturze uczestnictwo we mszy w drugi dzień świąt stało się powszechną praktyką.

Święty Szczepan jest ważną postacią w historii Kościoła; oddał swoje życie za wiarę, co czyni go wzorem chrześcijańskiej odwagi i wierności. Przekazy historyczne mówią, że jako pierwszy uczeń Jezusa poniósł męczeńską śmierć, będąc kamienowanym za swoje wyznanie wiary.

Dlaczego Boże Narodzenie trwa trzy dni?

Podział Bożego Narodzenia na trzy dni - Wigilię, dzień narodzin Jezusa oraz II dzień świąt - ma zarówno znaczenie duchowe, jak i praktyczne. Te dni pozwalają na pogłębione przeżycie świąt, które zaczynają się od spotkania rodzinnego (Wigilia), przechodzą w główną uroczystość narodzin Chrystusa (25 grudnia), a kończą na refleksji nad wiarą i męczeństwem (26 grudnia).

Jest to czas na wzmocnienie więzi rodzinnych, a także na chwilę zadumy nad duchowymi wartościami, które w natłoku codziennych obowiązków mogą umykać. Boże Narodzenie to jedne z najważniejszych świąt w kościele, zatem wymaga odpowiedniego czasu, by je przeżyć.

Podsumowując, tylko 25 grudnia, czyli Uroczystość Narodzenia Pańskiego, jest dniem nakazanym w Kościele katolickim. Wierni powinni uczestniczyć we mszy tego dnia, aby w pełni doświadczyć i uczcić tajemnicę narodzin Jezusa. Pasterka, choć niezwykle popularna i zalecana, nie jest obowiązkowa, podobnie jak msza 26 grudnia. Jednak zarówno Pasterka, jak i msza w drugi dzień świąt są okazjami, które wielu katolików traktuje jako część tradycji i je kultywuje.

