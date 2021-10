Papież Franciszek: Należy przekraczać bariery ideologii

Religia

- Może to wydawać się utopią, ale my wolimy wierzyć, że jest to marzenie możliwe do zrealizowania - stwierdził papież Franciszek. Marzenie, o którym mówi papież, to "przekraczanie barier ideologii, murów egoizmu i interesów osobistych oraz narodowych".

Zdjęcie Papież Franciszek / ALBERTO PIZZOLI/ AFP / AFP