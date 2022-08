Obłęd pod Tatrami. Na popularną atrakcję w Zakopanem trzeba czekać godzinami

Wakacje 2022 Tragiczne wypadki w Tatrach. Dlaczego "góra strachu" jest tak niebezpieczna?

Liczący sobie 1987 metrów nad poziomem morza Kasprowy Wierch jest w tej chwili jednym z najbardziej obleganych szczytów w polskich Tatrach. Turyści mogą dostać się na niego pieszo, podziwiając po drodze piękne widoki.

Wielu Polaków korzysta z tej możliwości, jednak w wakacje 2022 prawdziwe oblężenie przeżywają nie górskie szlaki, a jedyna w Polsce wysokogórska kolejka liniowa. Atrakcja przyciąga tłumy chętnych.

Niestety turyści, którzy chcą wjechać nią na Kasprowy Wierch, muszą liczyć się z kilkugodzinnym oczekiwaniem na zakup biletu. To prawie tyle, ile zajmuje wejście na szczyt prostą trasą.

Kolejka liniowa na Kasprowy Wierch przeżywa oblężenie. Trzeba czekać nawet 2-3 godziny

Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch zajmuje zaledwie 20 minut. Nie ma się więc co dziwić, że atrakcja w wakacje 2022 cieszy się dużą popularnością. Wagoniki kursują co około 10 minut (przy dobrych warunkach atmosferycznych).

Nikogo nie dziwi oczywiście, że rodziny z dziećmi czy osoby starsze, które kondycyjnie nie są w stanie podołać pieszej wyprawie, chętnie korzystają z takiej możliwości dostania się na szczyt. Można jednak odnieść wrażenie, że w sierpniu kolejka na Kasprowy Wierch cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem wśród Polaków w każdym wieku.

"Tygodnik Podhalański" poinformował niedawno, że w niektóre dni na stanie w kolejce do kasy można stracić nawet 2-3 godziny. W czwartek 18 sierpnia chętnych na przejazd było ponoć tak wielu, że "kolejka sięgała remontowanego placu manewrowego".

Jak dostać się do kolejki na Kasprowy Wierch szybciej? Jest na to prosty sposób

W sierpniu kolejka na Kasprowy Wierch jest czynna od godziny 7:00 do 21:00, a przynajmniej tak wynika z kalendarza dostępnego na stronie PKL (Polskie Koleje Liniowe). Trzeba pamiętać, że ostatni wyjazd na górę ma miejsce na dwie godziny przed zakończeniem kursu wagoników.

Aby skrócić sobie czas oczekiwania na wjazd, wystarczy po prostu kupić bilety przez internet za pośrednictwem strony internetowej. Są one wtedy niewiele droższe. Za podróż w dwie strony bez żadnych dodatkowych rabatów osoba dorosła zapłaci 119 zł. Bilet w kasie kosztuje natomiast 109 zł. Cennik zakupu biletów na Kasprowy Wierch analizowaliśmy już tutaj.



Zdjęcie Kolejka do kolejki na Kasprowy Wierch / Paweł Murzyn / East News

Zakup online na niektóre godziny może być jednak bardziej opłacalny. Jest to możliwe za sprawą rabatów, które co jakiś czas pojawiają się na stronie. Poniższa grafika pokazuje, że jest możliwość, aby zakupić bilet na Kasprowy Wierch w korzystnej cenie. Wystarczy jedynie upolować dobry rabat.

Zdjęcie Ceny biletów na kolejkę liniową na Kasprowy Wierch / materiał zewnętrzny

Jak najlepiej wejść na Kasprowy Wierch? Łatwy szlak dla turystów tuż pod kolejką na szczyt

W wakacje 2022 nie warto jednak nadwyrężać budżetu. Wybierając się na pieszą wędrówkę szlakiem dla turystów po drodze możemy podziwiać zapierającą dech w piersiach okolicę. Zwłaszcza że wejście na Kasprowy Wierch wcale nie musi być trudne, jeśli tylko wybierzemy odpowiednią trasę.

Najłatwiej zdobędziemy Kasprowy Wierch trasą z Kuźnic przez Myślenickie Turnie. Jest to zielony szlak, który rozpoczyna się tuż pod dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch i już sam ten fakt, powinien skutecznie zniechęcić nas do kilkugodzinnego wystawania przed pobliską kasą biletową.

Zdjęcie Podejście na Kasprowy Wierch / Fot. Pawel Murzyn / East News

Droga w jedną stronę to około 6,4 km, co oznacza, że wejście na szczyt latem osobie przy przeciętnej kondycji nie powinno zająć więcej niż 3,5- 4 godziny. W przypadku wypraw z dziećmi może nam to zająć nieco więcej czasu. Droga jest szeroka i bardzo przyjemna. Zwłaszcza na początku, więc nawet niezaprawieni turyści powinni sobie z nią poradzić.

Zielony szlak na Kasprowy Wierch biegnie przez Dolinę Bystrej i Dolinę Kasprową. Właściwie nie ma tam podejść, które można by było sklasyfikować jako bardzo strome. Nieco trudniej może zrobić się, gdy dotrzemy już do okolic Myślenickich Turni, gdzie znajduje się również pośrednia stacja kolejki na Kasprowy Wierch.

Górskie pejzaże w tym miejscu są niepowtarzalne, jednak szlak jest odtąd nieco węższy i bardziej stromy. Pamiętajmy, że idąc tą trasą, mamy świetny widok na Dolinę Kondratową.

Zdjęcie Na szczycie Kasprowego Wierchu krajobraz zapiera dech w piersiach. Jak na dłoni widać stamtąd Giewont / Fot. Pawel Murzyn / East News

