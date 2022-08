Nie tylko Morskie Oko. Siedem łatwych szlaków w Tatrach dla początkujących i rodzin z dziećmi

Łatwe szlaki w Tatrach to nie tylko asfaltowa droga do Morskiego Oka , która w sezonie wakacyjnym przeżywa prawdziwe oblężenie. TPN ma do zaoferowania wiele znacznie ciekawszych i prostych do pokonania tras dla całej rodziny.

Łatwe szlaki w Tatrach: spacer Doliną Chochołowską

Dolina Chochołowska to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Podhalu. Największą popularnością cieszy się wiosną, w okresie kwitnienia krokusów, warto jednak odwiedzić ją przez cały rok.

Prowadząca przez nią trasa jest prosta do pokonania i bardzo przyjemna. Początkowo turyści przemieszczają się po szerokiej, asfaltowej drodze (co z pewnością ucieszy osoby planujące spacer z wózkami dziecięcymi), natomiast później kamienistym, lecz wciąż bardzo łatwym do pokonania traktem.

Szlak przez Dolinę Chochołowską rozpoczyna się na Siwej Polanie i prowadzi przez Polanę Huciska do Polany Chochołowskiej, gdzie znajduje się schronisko. Stamtąd można kontynuować wędrówkę np. w stronę Grzesia i Rakonia, wymaga ona jednak nieco lepszej kondycji.

Cały szlak ma długość 7,5 km a jego pokonanie zajmuje średnio ok. 1.40 godz. Jest efektowny - po drodze można podziwiać górujące nad lasem masywy górskie, doliną płynie potok, na na trawie często pasą się owce.

Trasę z Siwej Polany do Polany Chochołowskiej można pokonać również rowerem - w Kirach koło parkingów funkcjonuje sporo wypożyczalni zarówno tradycyjnych, jak i elektrycznych jednośladów.

Natomiast właścicieli psów z pewnością zainteresuje fakt, że część szlaku mogą pokonać z czworonogami. To jedna z niewielu tego typu tras, ponieważ na terenie TPN-u obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

Planując wycieczkę należy jednak pamiętać, że w sezonie wakacyjnym Dolina Chochołowska jest często odwiedzana przez turystów - mimo że nie ma tam takich tłumów, jak na szlaku do Morskiego Oka, zdecydowanie nie można liczyć na ciszę i samotność.

Zdjęcie Przez Dolinę Chochołowską prowadzi jeden z popularniejszych, łatwych szlaków w Tatrach. Jest on bardzo widokowy / 123RF/PICSEL

Prosty szlak na Kalatówki z Kuźnic

Kolejnym pomysłem na wycieczkę w góry dla początkujących jest trasa prowadząca z Kuźnic na Polanę Kalatówki. Trasa rozpoczyna się obok dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch i prowadzi delikatnie pod górę szeroką, kamienistą ścieżką. Ze względu na podłoże nie nadaje się ona dla osób z wózkami, jednak bez problemu poradzą sobie z nią starsze, samodzielnie chodzące dzieci.

Szlak na Polanę Kalatówki ma zaledwie 1,6 km i prowadzi głównie lasem. Czas przejścia szacowany jest na ok. 50 minut.

Na miejscu można odpocząć na polanie, z której roztacza się widok m.in. na Myślenickie Turnie i kursujący na Kasprowy Wierch wagonik kolejki. Znajduje się tam również Hotel Górski PTTK, oferujący posiłki oraz nocleg. Dzieci z pewnością ucieszy widok owiec, pasących się na zboczu polany aż do jesieni.

Kalatówki przyciągają turystów przez cały rok. W zimie można korzystać z działającego tam wyciągu narciarskiego oraz wypożyczalni sprzętu, natomiast wiosną całą polanę pokrywa dywan z krokusów. Co roku odbywa się tam również festiwal Jazz Camping Kalatówki.

Przez Dolinę Kościeliską na Halę Ornak

Dolina Kościeliska to druga pod względem wielkości dolina w Tatrach i chętnie odwiedzane przez turystów miejsce. Jedną z propozycji wycieczek dla początkujących jest zaczynająca się w Kirach trasa do schroniska na Hali Ornak.

Prosty szlak wiedzie szeroką, ubitą drogą wzdłuż potoku. Co jakiś czas można przy niej znaleźć punkty biwakowe, wyposażone w drewniane ławy i stoły. Trasa jest odpowiednia nawet dla osób o słabej kondycji oraz dzieci. Dzięki dobrej nawierzchni można przejechać ją wózkiem dziecięcym z dużymi kołami. Z Kir aż do Polany Pisanej można pokonać ją także kursującymi przez cały tydzień wozami konnymi.

Spacerując Doliną Kościeliską można również zajrzeć do jednej z udostępnionych dla turystów przez TPN jaskiń. Trasa do Schroniska na Hali Ornak ma 6 km i można ją pokonać w niecałe 1,5 godziny. Jest bardzo widokowa, przez co cieszy się dużym zainteresowaniem turystów.

W sezonie letnim w dolinie otwarte są bacówki, w których warto spróbować owczych serów.

Spacer na Wiktorówki z Zazadniej

Polana Wiktorówki przyciąga turystów głównie ze względu na znajdujące się tam Sanktuarium Maryjne (w rzeczywistości będące niewielkim, drewnianym kościółkiem), nazywane również Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Znajduje się ono na wysokości 1200 m n.p.m. Jest to szczególne miejsce kultu dla górali - to właśnie tutaj każdego roku odbywa się najbardziej znana tatrzańska pasterka.

Wiktorówki to również doskonałe miejsce na piknik - można tam dojść z Zazadniej w zaledwie godzinę. Osoby, które chcą wydłużyć wycieczkę, mogą kierować się dalej, w stronę Gęsiej Szyi.

Zdjęcie Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr na Polanie Wiktorówki - to tutaj każdego roku odbywa się najsłynniejsza góralska pasterka / Agencja FORUM

Gęsia Szyja przez Rusinową Polanę

Kolejną propozycją na spacer dla początkujących turystów jest trasa na Gęsią Szyję z Palenicy Białczańskiej. Prowadzi ona przez Rusinową Polanę, gdzie w sezonie wypasane są owce. Ma długość 4 km i zgodnie z drogowskazem można ją pokonać w ok. 2,10 godz.

Suma przewyższeń wynosi 545 m. Mimo że szlak prowadzi dość mocno pod górę, jest pozbawiony jakichkolwiek trudności. Na Rusinowej Polanie warto zorganizować krótki postój, by nacieszyć oczy widokiem i nabrać sił przed ostatnim etapem wycieczki.

Z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję (1489 m n.p.m.) prowadzi bowiem ścieżka po drewnianych schodach. Nie należą one do stromych czy niebezpiecznych, nieco męcząca może być jednak ich liczba - aby dojść na szczyt trzeba pokonać ich ponad 1200. Z góry roztacza się jednak wspaniały widok - przy dobrej widoczności można zobaczyć szczyty Tatr Wysokich, Zachodnich i Bielskich.

Zdjęcie Rusinowa Polana - dalszy szlak na Gęsią Szyję prowadzi po drewnianych schodach - aby dostać się na szczyt trzeba ich pokonać ponad 1300 / 123RF/PICSEL

Szlak na Nosal dla początkujących turystów

Trasa na Nosal uważana jest za łatwy, a do tego bardzo widokowy szlak, idealny dla niewprawionych turystów, którzy nie chcą już spacerować jedynie dolinami, a wciąż boją się wybrać w wyższe partie Tatr.

Wyprawa zaczyna się w Kuźnicach. Do pokonania są niecałe 2 km, które można przejść w niecałą godzinę. Trasa jest łatwa, pozbawiona jakichkolwiek trudności technicznych, choć po drodze pojawia się niewielka ekspozycja. To dobry moment, by przekonać się, czy nie cierpimy na lęk wysokości lub lęk przestrzeni, który w wyższych partiach gór jest bardzo niebezpieczny.

Zdjęcie Na Nosal prowadzi prosty, ogólnodostępny szlak, w sezonie wakacyjnym bywa tam jednak tłoczno / Agencja FORUM

Łatwe szlaki w Tatrach - wyprawa na Sarnią Skałę

Sarnia Skała to kolejne ciekawe miejsce na turystycznej mapie Tatr. Jej wysokość wynosi zaledwie 1377 m n.p.m. co sprawia, że jest dostępna dla większość osób dopiero zaczynających swoją przygodę z trekkingiem.

Szlak prowadzi przez Dolinę Strążyska obok Wodospadu Siklawica, który stanowi bardzo ciekawy element wyprawy. Trasa jest popularna również wśród rodzin ze starszymi dziećmi. Całą pętla mierzy 9 kilometrów i można ją pokonać w ok. 5 godzin.

Zdjęcie Szlak na Sarnią Skałę jest prosty i pozbawiony trudności technicznych. Radzą sobie z nim już dzieci w wieku szkolnym / Agencja FORUM

