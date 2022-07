Małopolska to nie tylko Wawel, Sukiennice, Rynek Główny w Krakowie czy Kopalnia Soli w Wieliczce. Znajduje się tu wiele innych, atrakcyjnych, choć być może mniej znanych miejsc.

Najciekawsze atrakcje blisko Krakowa

Spędzając wakacje w Krakowie warto skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez miasto. Część z nich dostępna jest bezpłatnie. Dobrym pomysłem na urozmaicenie czasu są również jednodniowe wycieczki poza Kraków. Wszystkie opisane atrakcje znajdują się w bliskiej odległości od miasta i są odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Wiele z tych miejsc jest chętnie odwiedzanych także przez mieszkańców miasta i może stanowić sposób na aktywne spędzenie weekendu.

Ojcowski Park Narodowy

To najmniejszy park narodowy w Polsce, położony niecałe 20 km od Krakowa. Dojazd samochodem zajmuje ok. 30-40 minut, kursują tam również autobusy - m.in. weekendowa linia rekreacyjna LR0.

Ojcowski Park Narodowy mimo niewielkich rozmiarów ma sporo do zaoferowania turystom - Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa, ruiny zamku czy Jaskinia Łokietka to tylko niektóre z nich.

Będąc w tej okolicy warto pospacerować Doliną Prądnika, zobaczyć okolicę ze Złotej Góry (najwyższe wzniesienie na terenie parku narodowego, bardzo łatwe do zdobycia, ponieważ jego wysokość wynosi zaledwie 458 m n.p.m., jednak z góry rozciąga się efektowny widok), czy zjeść pstrąga z pobliskich stawów rybnych. Warto wspomnieć, że tradycja hodowli pstrągów potokowych sięga tu czasów przedwojennych.

Zwiedzając Ojcowski Park Narodowy można udać się również do znajdującego się w okolicy Zamku w Pieskowej Skale. Jest to wyjątkowo malownicze miejsce, które stało się planem filmowym dla wielu polskich produkcji.

Zdjęcie Najciekawsze atrakcje w okolicy Krakowa - Ojcowski Park Narodowy / Agencja FORUM

Pustynia Błędowska

To największy w Polsce obszar lotnych piasków, znajdujący się w odległości 50 km od Krakowa, na pograniczu Wyżyny Olkuskiej i Wyżyny Śląskiej. Zajmuje ponad 30 km kw.

Na Pustyni Błędowskiej znajduje się bardzo atrakcyjna ścieżka dydaktyczna, wyposażona m.in. w platformy widokowe. Wstęp na Pustynię Błędowską jest bezpłatny.

W tym roku została oddana do użytku również ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż pustyni.

Malowana wieś, czyli Zalipie

Zalipie to bez wątpienia jedna z najciekawszych atrakcji w okolicy Krakowa. Malownicza wieś położona jest 75 km od miasta, w widłach Wisły i Dunajca. Tradycja ręcznego ozdabiania domów jest tu żywa od lat.

W niewielkiej miejscowości można zobaczyć malowane w charakterystyczne kwiaty domy, kaplice, studnie, a nawet płoty i psie budy. Co ważne, nie jest to skansen - w Zalipiu mieszkają ludzie prowadzący normalny tryb życia.

We wsi działa również niewielkie muzeum - oddział Muzeum Regionalnego w Tarnowie - które pozwala na bliższe poznanie historii tego miejsca.

Zalipie, czyli "Malowana Wieś" z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom fotografii, jest również chętnie wybierane jako plan dla sesji ślubnych.

Mimo niepowtarzalnego klimatu wciąż jest raczej kameralnym miejscem, w którym nawet w weekendy nie ma tłumów.

Zdjęcie Malowana wieś w Zalipiu / 123RF/PICSEL

Schronisko PTTK na Kudłaczach

To najbliżej położone Krakowa schronisko PTTK. Znajduje się w Beskidzie Wyspowym, w paśmie Lubomira. Można do niego dojść kilkoma szlakami, możliwy jest również dojazd samochodem niemal pod samo schronisko od strony Pcimia (z Krakowa to ok. 50 km)

Dojście do schroniska jest proste, pozbawione jakichkolwiek trudności. Dzięki temu jest odpowiednie dla początkujących turystów oraz rodzin z dziećmi. Na miejscu znajdują się miejsca do rozpalenia ogniska, niewielki plac zabaw oraz infrastruktura ułatwiająca odpoczynek. W schronisku można zamówić posiłek oraz zarezerwować nocleg.

Osoby chcące wybrać się na dalszą wycieczkę, mogą zdecydować się na kontynuowanie spaceru w stronę Lubomira.

Zamek Tenczyn w Rudnie

Ruiny zamku leżącego na Szlaku Orlich Gniazd są doskonale zachowane i sprawiają imponujące wrażenie. W sezonie wakacyjnym można je zwiedzać codziennie w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz 10.00- 19.00 w weekendy. Możliwe jest również zwiedzanie z przewodnikiem.

Przez cały lipiec odbywają się liczne eventy w ramach wydarzenia Lipiec Pełen Kultury na Zamku Tenczyn.

Obiekt znajduje się ok. 40 minut drogi samochodem od Krakowa. W pobliżu biegną liczne szlaki rowerowe, prowadzące m.in. przez Puszczę Dulowską. Wielu turystów decyduje się na dojazd pociągiem z Krakowa do Krzeszowic oraz pokonanie dalszej trasy jednośladem.

Jaskinia Wierzchowska

Kolejną wartą odwiedzenia atrakcją w okolicy Krakowa jest Jaskinia Wierzchowska Górna. To największa jaskinia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Turyści mogą przemierzyć ponad 1000 m krętych korytarzy podziemnych. Wiodą one przez specjalnie zaaranżowane sale z ekspozycjami archeologicznymi.

Zwiedzanie jaskini odbywa się pod opieką przewodnika. Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 16 zł, natomiast bilet rodzinny 2+2 - 65 zł. Miejsce jest chętnie odwiedzane przez wycieczki szkolne oraz rodziny z dziećmi. Dodatkową atrakcją może stać się spotkanie żyjących w jaskini nietoperzy.

Jaskinia Wierzchowska Górna znajduje się w Wierzchowicach, 21 km od Krakowa.

Ostrów - lawendowe ogrody

Osoby szukające klimatycznych, pełnych niepowtarzalnych widoków oraz zapachów miejsc z pewnością zachwyci Ogród Pełen Lawendy w Ostrowie. Znajduje się ok. 40 km od Krakowa i oferuje niezapomniane doznania. Pola pełne fioletowych kwiatów stanowią doskonale tło do pamiątkowych zdjęć.

Na miejscu dostępna jest infrastruktura umożliwiająca wypoczynek, sklepik z pamiątkami oraz kawiarenka serwująca specjały o smaku lawendy. To niepowtarzalna okazja, by spróbować lawendowych lodów lub aromatycznej mrożonej kawy z dodatkiem kwiatów.

Ogród Pełen Lawendy otwarty jest w okresie kwitnienia lawendy (zazwyczaj do połowy sierpnia) w godzinach 10.00-21.00, a wstęp kosztuje 7 zł.

