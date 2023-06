Prezydent Ukrainy zaznaczył, że podziękował Bidenowi za niesłabnącą pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza za systemy obrony powietrznej Patriot, a także za wspieranie "koalicji myśliwców". "To ważne, by nadal zwiększać zdolność Ukrainy do ochrony naszego nieba" - oznajmił.

Zełenski dodał, że uzgodnił z Bidenem stanowisko przed szczytem NATO w Wilnie.