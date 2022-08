Na początku krótkiego filmu umieszczono fragment wystąpienia Zełenskiego, w którym mówi: - Niech każdy z rosyjskich okupantów, którzy zajęli drogą ziemię Krymu, pamięta: na tej ziemi nie zaznają spokoju.

Na filmie pokazano też patriotyczny klip do piosenki Tiny Karol "Ukraina - to ty", na którym widać m.in. puszczoną w powietrze na balonikach ukraińską flagę z godłem Tatarów krymskich. Na zakończenie ponownie pokazywany jest Zełenski, który mówi: - Krym to

Ukraina! Chwała Ukrainie!

Wydarzenia na Krymie

W ostatnich dniach na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do wybuchów. Przerażeni atakami obywatele Rosji zaczęli masowo opuszczać półwysep. Do pierwszej eksplozji doszło 9 sierpnia w bazie lotniczej w pobliżu Nowofiedorowki. Później, z powodu ataków w rejonie dżankojskim, zalecono ewakuację ludności.

W raporcie z 18 sierpnia, ISW poinformowało, że "rosyjskie dowództwo traci najprawdopodobniej wiarę w bezpieczeństwo na Krymie po serii ukraińskich ataków na rosyjskie instalacje wojskowe na tym anektowanym przez Rosję półwyspie".