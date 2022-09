Polska zaostrza przepisy związane z wjazdem na Rosjan terytorium naszego kraju. Chodzi m.in. o podróże w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych, czy też biznesowych.

Polska w wizy dla Rosjan. Zaostrzamy przepisy

W poniedziałek 19 września wieczorem nowelizacja ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wcześniej informację o podpisaniu noweli ustawy poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

"Podpisałem dziś rozporządzenie zaostrzające ograniczenie wjazdu do Polski przez obywateli Rosji. To efekt wspólnych uzgodnień Polski, Estonii, Litwy i Łotwy" - napisał Kamiński.

Jak dodał, "tylko szerokie, dotkliwe sankcje mogą w zdecydowany sposób uderzyć w reżim Putina".

Wizy dla Rosjan. Wspólne oświadczenie Państw Bałtyckich

O ograniczenie możliwości wjazdu Rosjan na teren Państw Bałtyckich szefowie rządów tych państw ubiegali się od początku września, kiedy to wydali wspólne oświadczenie.

"Kraje graniczące z Rosją są w coraz większym stopniu zaniepokojone znaczącym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Uważamy, że zaczyna to być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej strefy Schengen" - napisano.

Premierzy oświadczyli, że nie do zaakceptowania jest również to, że podczas gdy ludzie w Ukrainie są torturowani i mordowani, obywatele państwa będącego agresorem mogą swobodnie podróżować po UE. "Podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka" - napisano.