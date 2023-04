Ukraińska kontrofensywa. Premier Szmyhal o możliwej dacie

Ukraina - Rosja

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział we wtorek amerykańskiemu dziennikowi "The Hill", że zakrojona na szeroką skalę kontrofensywa sił ukraińskich przeciwko rosyjskim wojskom może rozpocząć się już latem. Z kolei szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w niemieckiej telewizji ARD stwierdził, że sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - wyjaśnił Daniłow.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz w pobliżu Bachmutu. Zdj. ilustracyjne / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA