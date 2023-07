Ukraina miała przyznać się do wybuchu na moście Krymskim. Jest reakcja Rosji

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Sobotni wpis wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar wywołał konsternację. Malar napisała o sukcesach ukraińskich żołnierzy w ciągu 500 dni wojny. Wśród udanych operacji wymieniła wybuch na moście Krymskim w październiku 2022 roku. "Mijają 273 dni od pierwszego uderzenia na most Krymski w celu przerwania logistyki Rosjan" - czytamy we wpisie. Na reakcję Rosji nie trzeba było długo czekać. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa nazwała ukraińskie władze "reżimem terrorystycznym". Ukraina nigdy oficjalnie nie przyznała się do ataku na most łączący okupowany Krym z terytorium Rosji.

Zdjęcie Rzeczniczka MSZ Rosji odniosła się do wpisu ukraińskiej wiceminister obrony / Russian Foreign Ministry Press Service/Associated Press / East News