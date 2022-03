Z danych flightradar24 wynika, że samolot wyleciał z Domodiedowa - lotniska pod Moskwą. O godz. 5:53 czasu polskiego był w okolicy Krakowa. Nad teren Polski wleciał w okolicy Suwałk i kierował się w linii prostej w stronę stolicy Małopolski.

Rosyjski samolot nad Polską mimo zakazu

To maszyna linii Volga-Dnepr Airlines, prywatnych towarowych linii lotniczych.

Tymczasem w związku z agresją Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna nad Polską została zamknięta dla rosyjskich linii lotniczych.



W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego usłyszeliśmy, że zna on sprawę. Źródła rządowe przekazały nam nieoficjalnie, że lot z Rosji przeprowadzony był na prośbę strony słowackiej i uzyskał odpowiednie zgody. Później ULC wydał komunikat w tej sprawie, w którym potwierdził te informacje.

Słowacki resort: Samolot przewoził materiał strategiczny

Ministerstwo transportu i budownictwa Słowacji podało, że samolot, który przeleciał przez Polskę i wylądował na słowackim lotnisku "przewoził materiał strategiczny". "Dziś (1 marca 2022 r.) rano na lotnisku w Bratysławie wylądował samolot IL76 firmy Volga Dnepr Airlines, przewożący do nas paliwo jądrowe z Federacji Rosyjskiej" - przekazał z kolei słowacki resort gospodarki w komunikacie.

"Po gazie i ropie słowacka gospodarka ma zabezpieczony kolejny nośnik energii. Cieszę się, że udało nam się to logistycznie i dziękuję również Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Transportu za doskonałą koordynację w zakresie wydawania zezwoleń" - przekazał minister gospodarki Richard Sulík.

"Chociaż Słowacja zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich lotów, w tym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano wyjątek, który można zastosować w przypadku pomocy humanitarnej i paliwa jądrowego" - przekazała słowacka strona.

Jak poinformowano, słowackie Ministerstwo Gospodarki współpracowało również przy tym wydarzeniu z polską minister energii Anną Moskwą, której podziękowano za wsparcie.

Wojna Ukraina - Rosja. Zakaz lotów

Od soboty obowiązuje zakaz lotów dla rosyjskich linii lotniczych nad Polską.

W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę, poinformowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców.