Próba przewrotu w Rosji. Media: Wywiad USA wiedział o planach Prigożyna

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Amerykańskie służby wywiadowcze już w połowie czerwca miały dowiedzieć się, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przygotowuje się do zbrojnego buntu - napisał "The Washington Post". Co więcej, o planowanej przez Prigożyna rebelii wiedzieć z wyprzedzeniem miał też prezydent Rosji Władimir Putin. Zdaniem wywiadu USA poinformowano go o zagrożeniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dziennik przedstawił takie informacje, powołując się na dane przekazane przez wysokich urzędników krajowej administracji, którzy zdecydowali się zachować anonimowość.

Zdjęcie Rostów nad Donem opanowany przez siły Jewgienija Prigożyna / STRINGER / AFP