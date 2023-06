Prigożyn miał inny plan niż marsz na Moskwę. Pokrzyżowała go FSB

Spisek Prigożyna polegał na schwytaniu ministra obrony Siergieja Szojgu i najwyższego generała rosyjskiej armii Walerija Gierasimowa. Do zatrzymania, według "Wall Street Journal", miało dojść, kiedy urzędnicy odwiedzali region wzdłuż granicy z Ukrainą - w Rostowie nad Donem.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) miała jednak dowiedzieć się o spisku dwa dni przed jego planowanym terminem, co zmusiło Prigożyna do zmiany planów w ostatniej chwili i w konsekwencji do rozpoczęcia marszu w kierunku Moskwy.

Reklama

Amerykański dziennik powołuje się na informacje uzyskane od dwóch źródeł z europejskiego kręgu bezpieczeństwa. Informatorzy przekazali, że choć Prigożyn prawdopodobnie wyraził chęć schwytania rosyjskich przywódców wojskowych, to nie wiadomo, czy miał wiarygodny plan, aby to zrobić.

Prigożyn chciał schwytać Szojgu i Gierasimowa. FSB pokrzyżowała mu plany

"WSJ" zauważa, że po tym, jak Prigożyn ogłosił swój marsz, w publikowanych nagraniach audio mówił, że "Szojgu uciekł z Rostowa jak pies". Po zajęciu kwatery głównej Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie domagał się też rozmowy z ministrem obrony i Gierasimowem.

Informatorzy dziennika ocenili, że plan Prigożyna miał duże szanse powodzenia, lecz pogrążył go przeciek do FSB. Według nich wagnerowcy uprzednio zgromadzili duże zapasy amunicji, paliwa i ciężkiego sprzętu.

Plan "kucharza Putina" opierał się na przeświadczeniu, że część rosyjskiego wojska dołączy do rebelii. Prigożyn miał poinformować o swoich planach zwierzchnika rosyjskich sił powietrznych generała Siergieja Surowikina, uważanego za bliskiego wagnerowcom. "WSJ" zauważa jednak, że jeśli rzeczywiście rosyjskie służb wiedziały o zamiarach Prigożyna, to fakt zajęcia Rostowa i dotarcie aż pod obwód moskiewski, "stawia pytania na temat zakresu władzy Putina".

Dziennik podkreśla, że nie jest jasne, czy Surowikin - wcześniej naczelny dowódca wojsk rosyjskich w Ukrainie - przekazał wiedzę o planach grupy Wagnera rosyjskim służbom. "WSJ" dodaje, że to on był pierwszym, który zaapelował do Prigożyna, by powstrzymał swój marsz.

Bunt Jewgienija Prigożyna. Łukaszenka miał swój cel w mediacjach

Dziennik zacytował także byłego przedstawiciela rosyjskiego resortu obrony, a obecnie blogera Michaiła Zwinczuka znanego jako "Rybar", który stwierdził, że bunt Wagnera spowodował duże czystki wewnątrz rosyjskiej armii.

Według cytowanych zachodnich oficjeli, marsz zakończyłby się zbrojną konfrontacją w Moskwie, gdyby nie mediacja Alaksandra Łukaszenki.

Białoruski dyktator miał zaoferować wagnerowcom stacjonowanie w jego kraju, "częściowo po to, by wzmocnić własne bezpieczeństwo przeciwko możliwemu wtargnięciu Rosji" i by służyli oni jako jego "osobista gwarancja bezpieczeństwa".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!