- Każdy z uratowanych ma w jakiś sposób swoje własne, szczególne miejsce. Wchodzimy z nimi w interakcje. Pytamy, co i jak, a oni opowiadają nam, jak doszło do całej sytuacji - opowiada Interii Damian Duda. Jak wspomina, jeden z chłopaków poważnie oberwał, ale bardziej niż o własne zdrowie martwił się telefonem do żony i tym, że będzie jej musiał teraz o wszystkim powiedzieć.

Zespół wspomina też żołnierza, którego koledzy uznali już za martwego. Jeden z Polaków zauważył, że mężczyźnie drga powieka, więc medycy zaczęli walczyć o jego życie. Czynności życiowe wróciły, ale po kilku dniach od przewiezienia do szpitala zmarł. Mózg był za bardzo uszkodzony.

Zerojedynkowa sytuacja

Nie wiadomo, jak będą przebiegać dalsze walki o miasto. Jeszcze w zeszłym miesiącu media donosiły o "krytycznej sytuacji". - Siły ukraińskie utrzymują Bachmut, choć sytuacja jest trudna, a szturmujący miasto Rosjanie mają przewagę liczebną - przekazał dziś Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk.

W ostatnich tygodniach i miesiącach obronie Bachmutu za wszelką cenę sprzeciwiali się m.in. Amerykanie. Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych powiedział "Rzeczpospolitej", że poprzez walki o miasto "Ukraińcy popełniają błąd operacyjny". Skoro jest tak trudno, ile jeszcze czasu w Bachmucie pozostaną polscy medycy pola walki? Co sądzą o słuszności utrzymania miejscowości w ukraińskich rękach?

- Mogę powtórzyć to, co mówią nasi ukraińscy koledzy: dzisiaj Bachmut, jutro Słowiańsk, Kramatorsk, a pojutrze Charków i następne miasta Ukrainy. Sytuacja jest zerojedynkowa, tu nie ma trybów pośrednich - odpowiada Duda. - Planujemy odwrót z chwilą, kiedy z miasta wycofają się żołnierze ukraińscy. Nie zostawimy naszych chłopaków samych. Mamy nadzieję, że nie zostaniemy odcięci, co może się zdarzyć w każdej chwili. Jeśli będzie taka potrzeba, zostaniemy w mieście do samego końca - zadeklarował.

Fundacja "W międzyczasie" utrzymuje się ze środków przekazywanych przez darczyńców. Członkowie zespołu, którzy ratują wojskowych na pierwszej linii frontu, są wolontariuszami i pracują w czasie wolnym od działalności zarobkowej.

Jakub Szczepański