Nietypowe nagranie z ucieczki rosyjskich żołnierzy udostępnił na kanale Telegram użytkownik Butusow Plus.

"Rosyjski żołnierz, uciekając z czołgu, wreszcie poczuł się jak w domu - zgubił spodnie i wpadł do rowu" - napisano we wpisie, do którego załączono nagranie.

Uciekający żołnierze to załoga rosyjskiego czołgu. Nagi mężczyzna został sfilmowany za pomocą drona.

Jak poinformowano, minionej doby ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie przeprowadziły 1283 ataki, w wyniku których Rosjanie stracili 36 jednostek sprzętu wojskowego.

Paniczna ucieczka żołnierzy

Nie jest to pierwszy raz, gdy udaje się zarejestrować paniczną ucieczkę żołnierzy Putina. Gdy żołnierze 128. Górskiej Brygady Desantowo-Szturmowej zdobyli wieś Piatychatka Rosjanie rzucili się do ucieczki, pozostawiając swoje pozycje obronne.

Na miejscu pozostała wówczas broń, sprzęt wojskowy i amunicja.



Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie w specjalnym raporcie TUTAJ .



