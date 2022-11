"NYT": Zachód popełnił błąd. Pokazała to agresja Rosji na Ukrainę

Jeśli chodzi o wykorzystanie pocisków artyleryjskich, "dzień na Ukrainie to miesiąc lub więcej w Afganistanie" - ocenia cytowany przez "New York Times" ekspert ds. obrony. Zachód sądził, że po upadku ZSRR wojna z użyciem artylerii i czołgów w Europie już nigdy się nie powtórzy, stąd zmniejszał zapasy broni. Agresja Rosji na Ukrainę wykazała jednak, że to był błąd - zaznacza gazeta.

Zdjęcie Broń, zdjęcie ilustracyjne / ARMEND NIMANI/AFP / AFP