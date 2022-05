"New York Times": Amerykański wywiad pomagał Ukrainie zabijać rosyjskich generałów

Ukraina - Rosja

Ukraina dostawała informacje wywiadowcze od USA, ułatwiało to namierzanie i zabijanie rosyjskich generałów - ujawnił "New York Times". Dziennik powołuje się na anonimowe źródła rządowe w USA. Przekazane dane wywiadowcze to część utajnionego programu, który zawiera też między innymi prognozy ruchów rosyjskiego wojska.

Zdjęcie Próby przed paradą z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie / AA/ABACA/Abaca / East News