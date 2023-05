W czwartek białoruski dyktator Alaksander Łukaszenka zabrał głos w sprawie relokacji rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białoruś.

Wojna na Ukrainie. Łukaszenka o broni nuklearnej z Rosji

Polityk podkreślił na wstępie, że transport niestrategicznych głowic nuklearnych "właśnie się rozpoczął".

Łukaszenka przyznał, że rozmawiał wcześniej z Władimirem Putinem. - Chodziło o to, że poinformował mnie, że podpisał dekret o naszych działaniach w celu rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. To znaczy chodziło o konkretny dokument - tłumaczył dyktator.

Dopytywany przez media o to, czy pierwsze taktyczne głowice nuklearne znajdują się już na terenie kraju, Łukaszenka stwierdził, że "jest to możliwe". - Przyjadę i zobaczę - powiedział Łukaszenka.

Wśród pytań padło też to, dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy przechowywaniu broni nuklearnej. - Dlatego nie martw się o broń jądrową. Jesteśmy za to odpowiedzialni. To są poważne sprawy. Tu wszystko będzie dobrze - zapewniał.

Wojna na Ukrainie. Broń nuklearna z Rosji na Bialorusi

Zapowiedź transferu broni nuklearnej z Rosji na Białoruś pod koniec marca przedstawił rosyjski dyktator Władimir Putin.

- Uzgodniliśmy z Łukaszenką, że rozmieścimy taktyczną broń nuklearną na Białorusi bez naruszania reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej - mówił Putin 25 marca.



Wcześniej Rosja zawarła porozumienie z sąsiednią Białorusią o rozmieszczeniu na jej terytorium taktycznej broni jądrowej. W ocenie dyktatora rozstawienie broni jądrowej na Białorusi nie naruszy porozumień o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Po raz pierwszy od połowy lat 90. Kreml rozmieści broń atomową poza granicami kraju . W sobotnim wywiadzie telewizyjnym Putin powiedział też, że Rosja do lipca zakończy budowę składowiska tej broni na Białorusi. Jednocześnie nie sprecyzował, kiedy miałby nastąpić transfer tego uzbrojenia.