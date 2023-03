Relacje rosyjsko-białoruskie. Mińsk podporządkowany Moskwie

Białoruś pozostaje w rosyjskiej strefie wpływów. Wojna w Ukrainie tylko umocniła tą zależność. Nadal możliwy jest bezpośredni i trwały atak na Ukrainę z terytorium Białorusi, gdzie Rosjanie rozlokowali część sił i sprzętu.

"Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim" - tak zatytułowany dokument miał jesienią 2021 roku trafić do Dimitrija Kozaka, zastępcy szefa rosyjskiej administracji prezydenckiej . W dokumencie wyznaczono trzy rodzaje celów, które mają prowadzić do podporządkowania Mińska Moskwie do 2030 r.