Jarosław Kaczyński: Gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę, wojna może by nie wybuchła

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

- Gdyby społeczeństwa i rządy państw zachodnich miały odpowiednią wiedzę, a także w jakiejś mierze przez nią uwarunkowaną wolę polityczną, to wojna ta mogłaby mieć zupełnie inny przebieg albo nawet może i by nie wybuchła - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników konferencji poświęconej ofiarom komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX wieku.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński / Lukasz Gdak / East News