Wołodymyr Zełenski: To zło to Putin

Temat katastrofy spowodowanej zniszczeniem tamy w Nowej Kachowce szeroko wypowiadał się prezydent Ukrainy. Podczas specjalnego przemówienia wygłaszanego do organizacji ekologicznych przedstawiał skalę zniszczeń w regionie. - Ponad 50 tysięcy hektarów lasów zostało zalanych, a połowa z nich umrze. Dziesiątki tysięcy ptaków i co najmniej 20 tysięcy dzikich zwierząt jest zagrożonych śmiercią. To oczywiste, że zbiornik zamienił się w wielki grób dla milionów żywych stworzeń - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że już wcześniej władze w Kijowie ostrzegały świat o możliwych zamachu terrorystycznym w tym miejscu. - Stało się to na okupowanym terytorium. Ostrzegaliśmy w zeszłym roku, że okupanci zaminują tamę i inne obiekty stacji. Rosyjskie wojska ostrzeliwują teraz obszary, na których trwa ewakuacja. To oczywiste, że to Rosja jest zainteresowana katastrofą - mówił.

- Ludzie już drugi dzień stoją na dachach, w pułapce wodnej, bez wody pitnej, jedzenia i pomocy medycznej. Nie wiemy jeszcze, ilu jest zabitych i rannych - dodał Zełenski.