Pierwsze terminale Starlink trafiły do ukraińskiej armii na wiosnę. Są ważnym źródłem komunikacji. Dzięki nim jednostki mogą utrzymywać łączność nawet po zniszczeniu przekaźników sieci telefonii komórkowej i internetu.

Ukraińscy żołnierze używają obecnie około 20 tysięcy terminali Starlink. Elon Musk napisał na Twitterze, iż operacja wsparcia ukraińskiego wojska kosztowała SpaceX do tej pory 80 milionów dolarów, a do końca roku przekroczy 100 milionów.

Jednak teraz SpaceX może wstrzymać obsługę urządzeń, jeśli Pentagon nie wesprze finansowo projektu.

List do Pentagonu

Dziennikarze CNN dotarli do listu, jaki SpaceX miała w ubiegłym miesiącu wysłać do amerykańskich władz wojskowych. Stwierdzono w nim, że firma nie może dłużej finansować komunikacji ukraińskiej armii i zażądano by Pentagon przejął opłaty. Według firmy Muska obsługa Starlinków w przyszłym roku kosztowałaby 400 milionów dolarów.

"Nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać terminali Ukrainie ani finansować istniejących terminali na czas nieokreślony" - miał napisać we wrześniowym liście dyrektor ds. sprzedaży rządowej SpaceX.

Jako załącznik do listu załączono pismo, które w lipcu głównodowodzący ukraińskiej armii Walerij Załużny miał napisać do Elona Muska. Prosi w nim o dodatkowe osiem tysięcy terminali Starlink.