Wojna w Ukrainie. Ambasador w Kijowie potwierdził informację

"Potwierdzam, że otrzymaliśmy informację o rannym obywatelu Rzeczypospolitej. Jest mu udzielana pomoc medyczna i zostanie zapewniona opieka" - poinformował ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki, nie ujawniając żadnych innych szczegółów.

Dyplomata zapewnił, że "dzięki zabiegom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polska i Ukraina wypracowały sprawny mechanizm informacji i współpracy w zakresie opieki nad rannymi".

Z najnowszych informacji wynika, że rannych zostało dwóch Polaków z Poznania. Stan jednego z nich jest poważny, ale stabilny. Drug wolontariusz jest lekko ranny. Łączna liczba rannych to sześć osób.

Polscy wolontariusze w Ukrainie

Przypomnijmy, że na początku tego roku do szpitala klinicznego w Lublinie przewieziono dwójkę polskich wolontariuszy rannych w Bachmucie.

Kamil i Grażyna w Bachmucie byli cztery razy. Zawozili tam pomoc humanitarną, drobne prezenty dla najmłodszych.

Grażyna w Bachmucie straciła nogę, przeżyła dzięki Kamilowi.

Polscy wolontariusze opowiedzieli w rozmowie z Interią o swoich przeżyciach w Ukrainie.

Grażyna ma 33 lata, jest pedagogiem specjalnym. Od wielu lat działa w krakowskim stowarzyszeniu "Klika". 31-letni Kamil ostatni rok przed wojną spędził, pracując jako asystent osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej był wolontariuszem w "Klice". To właśnie z ramienia stowarzyszenia oboje znaleźli się w Ukrainie. Kamil wyjechał już w marcu. Grażyna pierwszy raz pojechała w wakacje. Kilka razy wracali do Polski, ale zawsze tęsknili za Ukrainą. Na dłużej musieli przyjechać w styczniu po wypadku w Bachmucie. Kiedy rozmawiamy, Grażyna jest dalej w szpitalu i dochodzi do siebie po amputacji nogi. Kamil czeka na pociąg do Pawłohradu na dworcu w Charkowie.