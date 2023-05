Daniłow o kontrofensywie: Armia jest gotowa. Wszystko może zacząć się nawet jutro

Ukraina - Rosja

- Armia Ukrainy jest gotowa do rozpoczęcia długo zapowiadanej kontrofensywy - oświadczył w rozmowie z BBC sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Ukraiński rząd "nie ma prawa popełnić błędu" przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działań wojskowych. W trakcie wywiadu z brytyjską stacją do ukraińskiego urzędnika zadzwonił prezydent Wołodymyr Zełenski, by omówić kwestie związane z kontrofensywą.

Zdjęcie Kontrofensywa może zacząć się nawet jutro - twierdzi Ołeksij Daniłow / Adam Berry / Stringer // Future Publishing / Contributor / Getty Images