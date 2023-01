Markow w rozmowie z Business Online podkreśla dodatkowo, że "w rzeczywistości Amerykanie pokonali armię rosyjską rękami Ukraińców". Ekspert podkreśla, że twierdzenia, jakoby Rosja miała wielu sojuszników nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Jak mówi, zamiast przejścia do świata wielobiegunowego, o którym mówi Władimir Putin, faktycznie dzieje się "reset świata jednobiegunowego". - Mamy do czynienia ze znaczącym wzmocnieniem Stanów Zjednoczonych, które pokazały swoją ogromną siłę i skuteczność - powiedział Markow.

Obecnie - jak mówi Markow - istnieje poważne ryzyko klęski. - Może dojść do okupacji kraju i podzielenia go na kilka części, aż do upadku rosyjskiej państwowości lub likwidacji Federacji Rosyjskiej jako niepodległego państwa w ogóle - twierdzi.

Według jednej z przedstawionych przez niego opcji Moskwa może stać się państwem satelickim Chin. Najgorszy scenariusz zakłada wojnę domową pomiędzy państewkami, które odłączyły się od Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasiewicz: Rosja krwawi ekonomicznie i politycznie RMF