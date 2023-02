Berlusconi obwinia Zełenskiego o wojnę z Rosją. Mówi o rzezi

86-letni polityk stwierdził, że nie dążyłby do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, ponieważ obwinia go za wojnę z Rosją. Zdaniem Berlusconiego gdyby prezydent Ukrainy przestał atakować m.in. dwie separatystyczne republiki w Donbasie, do wojny by nie doszło. - Dlatego oceniam bardzo, bardzo negatywnie zachowanie tego pana - powiedział dziennikarzom po niedzielnym głosowaniu w wyborach regionalnych w Lombardii.

Lider partii Forza Italia, która jest częścią koalicji rządzącej w kraju, wezwał też Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Zełenskim i zagroził zaprzestaniem wysyłania broni na Ukrainę. Jednocześnie obiecał ogromny program pomocy, jeśli Ukraińcy zgodzą się na natychmiastowe zawieszenie broni.

Berlusconi: Putin został popchnięty do inwazji na Ukrainę

Odmienne stanowisko w sprawie Ukrainy prezentuje minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani, również członek Forza Italia, który napisał na Twitterze, że partia ta "zawsze stała za niepodległością Ukrainy, po stronie Europy, NATO i Zachodu".