Atak dronów na Moskwę. Kadyrow grozi Niemcom i Polsce

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Ramzan Kadyrow zapowiedział "zemstę w pełnym tego słowa znaczeniu". Tak zareagował na atak dronów, do którego doszło w Moskwie we wtorek rano. Jak stwierdził przywódca Czeczenii we wpisie na Telegramie, reakcja powinna być "nie brutalna, ale okrutna". Zagroził również Niemcom i Polsce, że "Rosja zapuka do ich drzwi".

Zdjęcie Ramzan Kadyrow grozi zemstą za atak na Moskwę / CHINGIS KONDAROV / Reuters / Agencja FORUM