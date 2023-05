Atak dronów na Moskwę to robota Rosjan? Ekspert: Fałszywa flaga

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Świat

Obwinianie Ukrainy to rosyjska fałszywa flaga - twierdzi Igor Suszko, ekspert think tanku Wind of Change Research Group. Analityk odniósł się do informacji dotyczących porannego ataku dronów w Moskwie.

Zdjęcie Władimir Putin, atak dronów na Moskwę / materiały własne / INTERIA.PL