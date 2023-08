Atak dronów na Krymie. Rosyjski tankowiec został uszkodzony

Atak na rosyjski tankowiec w pobliżu mostu Krymskiego

Tankowiec został zaatakowany w pobliżu mostu Krymskiego . W nocy z piątku na sobotę pojawiły się informacje, że w pobliżu przeprawy doszło do kilku eksplozji.

Eksplozje na Krymie. Rosja twierdziła, że to atak ukraińskich dronów

- Nie było bezpośredniego ataku na Most Krymski i nie było eksplozji w jego pobliżu - oświadczył, cytowany przez AP, powołującej się na rosyjskie agencje informacyjne, Oleg Krjuczkow, doradca rosyjskiego gubernatora Krymu.

Most Krymski zbudowany przez Rosję w 2018 roku, cztery lata po aneksji Krymu, był już od czasu rozpoczęcia obecnej inwazji na Ukrainę dwukrotnie atakowany , po raz ostatni w lipcu.

Sig to handlowy tankowiec, który przybył z Turcji, ale pływa pod banderą Federacji Rosyjskiej. Media dowiedziały się, że tankowiec był zaangażowany w dostawę paliwa lotniczego z okupowanego przez Rosję Krymu do Syrii i za to został wpisany na amerykańską listę sankcyjną.