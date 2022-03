Ambasador Ukrainy w Watykanie: Gdyby papież przyjechał, wojna by się skończyła

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz stwierdził, że "gdyby papież Franciszek przyjechał do Kijowa, wojna by się skończyła". "W minionych dniach premierzy Słowenii, Polski i Czech odwiedzili Kijów i pokazali, że to możliwe" - powiedział dziennikowi "Avvenire".

Zdjęcie Papież Franciszek / AFP