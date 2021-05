Fundusz Odbudowy. Sejm: Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik nie zostali dopuszczeni do głosu

Minister Zbigniew Ziobro, ale także minister Michał Wójcik bezskutecznie walczą o głos podczas debaty o Funduszu Odbudowy. Na razie marszałkowie nie dopuszczają ich do mikrofonu - relacjonuje reporter Polsat News Wojciech Dąbrowski.

Reklama

Zdjęcie Zbigniew Ziobro chciał zabrać głos w trakcie sejmowej debaty /Rafał Guz /PAP

Sejm we wtorek, na dodatkowym posiedzeniu, zajmuje się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy.



Głosu dla Zbigniewa Ziobry domagają się także posłowie opozycji - wynika z relacji reportera Polsat News.



Reklama

Solidarna Polska najprawdopodobniej nie poprze ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy.



Ziobro podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzeniem Sejmu podkreślał, że Solidarna Polska jest przeciwko wszelkim decyzjom, które w ocenie jej polityków "niosą za sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego".

Wskazywał, że Solidarna Polska stoi na gruncie programu przyjętego w 2014 r. - Jasno powiedzieliśmy tam, że nie zgodzimy się nawet o centymetr o przesunięcie jakiejkolwiek kompetencji władczych czy to w obszarze politycznym czy gospodarczym na rzecz Brukseli - oświadczył szef SP.

Ziobro mówił ponadto, że w sprawie ratyfikacji trwała dyskusja w obozie rządzącym. - Tak bywa w koalicjach. W tej sprawie różniliśmy się - mówił. W tym kontekście wskazał, że Solidarna Polska sprzeciwiała się rozporządzeniu dotyczącemu warunkowości wypłacania środków unijnych od praworządności.

Dodał, że jego ugrupowanie jest też przeciwko "przenoszeniu uprawnień w zakresie ustanowienia podatków bezpośrednio czy pośrednio oddając je organom zewnętrznym". - Jesteśmy przeciwko uwspólnotowieniu długu - wskazał.

"Szanujemy naszych współkoalicjantów"

Podkreślił też, że Solidarna Polska jest przeciwna polityce klimatycznej UE, która "prowadzi do konieczności bardzo przyspieszonych zmian w polskiej energetyce, które będą najbardziej kosztowne dla polskich obywateli, polskiej gospodarki". Wskazywał, że żaden inny kraj nie jest tak mocno uzależniony od energetyki węglowej jak Polska. Ocenił ponadto, że niezwykle kosztowne zmiany energetyczne uderzą w Polskę w wyniku decyzji KE mogą istotnie przyczynić się do pogorszenia jakości życia.

- My zdania nie zmieniamy. My jesteśmy konsekwentni. Wyrażamy i wyrażaliśmy w tej sprawie swoje poglądy. Szanujemy naszych współkoalicjantów. Szanujemy naszych kolegów, czasami nawet przyjaciół. Różnimy się, odpowiedzialność za Polskę wymaga też i odpowiedzialnego głosowania. Rozumiemy, że są takie sprawy, w których możemy głosować inaczej i nasi koledzy też to muszą zrozumieć. My w tej spawie widzimy zbyt wielkie ryzyka dla Polski, abyśmy mogli zmienić zdanie - oświadczył Ziobro.

Szef SP dodał, że "będziemy głosować zgodnie z własnym przekonanie, patrząc na dalekosiężne skutki dla Polski jakie te decyzje mogą przynieść, ten pakiet decyzji". - Bo traktujemy to jako pewną całość decyzji politycznych, które zapadły w grudniu w Brukseli, ściśle ze sobą powiązany, dlatego te cztery elementy wymieniłem - powiedział.

Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE przez wszystkie kraje unijne jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosiniak-Kamysz w „Gościu Wydarzeń” o ratyfikacji Funduszu Odbudowy Polsat News