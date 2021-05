Historia na poziomie rozszerzonym - z tym przedmiotem zmagali się dziś na maturze 2021 abiturienci. Historia jest przedmiotem dodatkowym. Co było w tym roku? Poniżej znajdziecie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z historii. Następnie strona po stronie publikujemy kolejne odpowiedzi, które proponuje nasz ekspert. Bądźcie z nami!

Arkusz CKE z historii składa się z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących zagadnień z wszystkich epok historycznych. Zadania te zawierają materiał źródłowy, na podstawie którego należy je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną wiedzę. Ostatnie zadanie na maturze z historii polega na napisaniu dłuższej wypowiedzi na jeden z pięciu tematów. Jeśli zdający dobrze rozwiąże wszystkie zadania, może zdobyć w sumie 50 punktów, w tym 38 punktów za zadania otwarte i zamknięte oraz 12 punktów za zadnie ostatnie, czyli dłuższą wypowiedź.



Matura 2021: Historia. Sprawdź arkusz CKE i propozycje odpowiedzi

Poniżej zamieściliśmy arkusz CKE z historii. Za kilka minut znajdziesz tutaj także pierwsze propozycje odpowiedzi. W kolejnych minutach będziemy publikować następne strony arkusza z proponowanymi rozwiązaniami. Bądźcie z nami!



MATURA 2021: ARKUSZ CKE. Historia - poziom rozszerzony (pobierz tutaj)





Zadanie 26. Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.



1. Porównaj ustrój demokratycznych Aten i republikańskiego Rzymu.



2. Scharakteryzuj stosunki polsko-krzyżackie w XV wieku.



3. Złoty wiek w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej nie był legendą czy mitem, lecz był faktem historycznym. Uzasadnij słuszność powyższej tezy, charakteryzując polityczne i kulturowe osiągnięcia XVI wieku.



4. Opisz ekonomiczne i społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej w Europie w XIX wieku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 29-30).



5. Scharakteryzuj i oceń relacje państwo-Kościół w okresie komunistycznych rządów w Polsce. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 31-32).



Matura: Historia nie należy do łatwych

Matura z historii nie należy do łatwych, co udowadniają wyniki osiągane przez zdających w poprzednich latach. W ubiegłym roku na maturze średni wynik wynosił 33 proc. - w tym absolwenci liceów uzyskiwali średnio 37 proc., natomiast absolwenci techników jedynie 18 proc. - podaje CKE. W ubiegłym roku na maturze trudnymi dla zdających zadaniami okazały się te, które wymagały oparcia się na konkretnej wiedzy historycznej. Wiele osób udzielało odpowiedzi nieprecyzyjnych lub niespełniających warunków polecenia - przeanalizowało CKE.



Zdający mieli też spory problem z uzasadnianiem swojego stanowiska i budowaniem trafnej argumentacji. "Częstym mankamentem jest nieumiejętność wykorzystywania w odpowiedziach treści źródeł" - informuje CKE.



Matura 2021: Ważne terminy: Wyniki, poprawka, sesja czerwcowa

Kiedy wyniki matury 2021? Świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Indywidualne wyniki matury 2021 jak i te ogólnopolskie będą ogłoszone 5 lipca.



Dla maturzystów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych (np. zakażenia koronawirusem) nie mogli przystąpić do egzaminów w sesji majowej przewidziano drugi termin. Matura 2021 w sesji dodatkowej odbędzie się w terminie od 1 do 16 czerwca.



30 proc. - co najmniej taki wynik muszą uzyskać maturzyści z przedmiotów obowiązkowych czyli: języka polskiego, matematyki i języka obcego (zdawanych na poziomie podstawowym). Jeśli komuś raz powinie się noga i nie uzyska minimalnego wyniku z jednego z tych przedmiotów może liczyć na poprawkę w sierpniu. Dokładny termin egzaminu poprawkowego to 24 sierpnia.



Jeśli maturzysta nie zda więcej niż jednego przedmiotu, nie mamy dobrych wieści. Poprawka jest możliwa, ale dopiero za rok, w sesji maturalnej 2022.

