Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zaszczepili się przeciw COVID-19

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej oraz były marszałek tej izby Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości zaszczepili się przed kamerami. Transmisję z akcji mającej zachęcać do szczepienia się przeciw COVID-19 można obejrzeć w Polsat News i na Interii.

Zdjęcie Szczepienie przeciw COVID-19 marszałka Tomasza Grodzkiego /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Szczepienie odbyło się w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie podczas programu "Debata Dnia" Polsat News. - Te szczepionki to najlepsza i najszybsza droga do powrotu do normalności. Do powstrzymania tej strasznej pandemii - powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

Reklama

- Nie wahałem się ani przez moment, żeby wziąć udział w wydarzeniu, którego głównym celem jest zachęcie ludzi, by korzystali z dobrodziejstwa szczepień - dodał.

- Każde życie jest dla nas lekarzy ważne. Dlatego jesteśmy tutaj z marszałkiem Grodzkim, żeby pokazać, że mamy pewność co do szczepionki - powiedział z kolei Stanisław Karczewski.

Obaj politycy zapewnili, że szczepionka jest bezpieczna.

- Została wyprodukowana przez potężny koncern, dotarła do wszystkich krajów wspólnoty, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na niesprawdzoną szczepionkę Sputnik V. Przeprowadzono badania, nikt nie ma czipa, Bill Gates się do niego nie odzywa. Szczepionki dają objawy uboczne, ale to wyraz tego, że ona działa. Mierząc relację koszt-korzyść, to różnica jest gigantyczna. Nie mam wątpliwości, że ta szczepionka jest bezpieczna - zapewniał Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Stanisław Karczewski zaszczepili się przeciwko COVID-19 / Zbyszek Kaczmarek / Reporter

Tego samego zdania był Stanisław Karczewski. - Te szczepionki przynoszą wiele korzyści. Za parę tygodni będziemy podawać liczbę osób zaszczepionych. Wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia należy poddać szczepieniu, a w następnej kolejności osoby z grupy 60+, ponieważ w ich przypadku powikłania są najgroźniejsze - mówił były marszałek Senatu.



Obaj politycy są lekarzami, tym samym należą do tzw. priorytetowej grupy zero, czyli pracowników sektora ochrony zdrowia, DPS-ów i MOPS-ów oraz personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Te osoby otrzymują szczepionkę przeciw koronawirusowi w pierwszej kolejności.

Szczepionkę przyjęli też wiceszef MZ i lider ludowców

Wcześniej szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęli inni politycy-lekarze: wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Szczepionka jest bezpieczna, przeszła wszystkie fazy badań klinicznych. To nie jest szczepionka, która zawiera nieaktywny wirus, jak szczepionki wcześniejsze. To jest szczepionka, która zawiera sekwencje molekularne, powodujące po szczepieniu produkcję przeciwciał - powiedział lider ludowców.

Od 15 stycznia zapisy na szczepienia

15 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Zgłoszenia - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - można będzie dokonać za pośrednictwem infolinii, u lekarza POZ oraz poprzez stronę internetową lub Internetowe Konto Pacjenta.

Szczepienia będą realizowane w przychodniach POZ, szpitalach, szpitalach rezerwowych, a także u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. - Wśród punktów, które będą prowadziły szczepienia, będą też prywatne przychodnie, takiej jak Lux Med, Medicover - powiedział Dworczyk.

Szczepionkę przeciw COVID-19 podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne.