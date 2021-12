Protest przed Sejmem został zorganizowany przez posłów Konfederacji jako reakcja na wpłynięcie do Sejmu projektu autorstwa prof. Hoca (posła PiS), który uprawnia pracodawców do wysłania pracowników na obowiązkowe testy przeciw COVID-19 i uprawnia podmioty gospodarcze do kontrolowania certyfikatów szczepień klientów. Zdaniem posłów Konfederacji ustawa ta prowadzi do segregacji sanitarnej.





Osoby protestujące przed Sejmem pojawiły się z transparentami, na których widniały hasła sprzeciwu wobec paszportów covidowych, szczepień czy obostrzeń. Jeden z transparentów nawiązywał do napisu "Arbeit macht frei", który znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz.



Politycy Konfederacji byli fotografowani na tle transparentu "Szczepienie czyni wolnym".

Zdjęcie Posłowie Konfederacji na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym" /Andrzej Hulimka/Forum /Agencja FORUM





Reakcja Muzeum: To szczególnie zawstydzające

"Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz - największego cmentarzyska Polski i świata - to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" - oświadczyło Muzeum Auschwitz.