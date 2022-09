Szczepienia przeciwko COVID-19. Konferencja Adama Niedzielskiego

Na czwartek w Ministerstwie Zdrowia zaplanowano konferencję prasową w sprawie rozpoczęcia powszechnego programu szczepień przeciw COVID-19 drugą dawką przypominającą (czwarta dawka) z udziałem Adama Niedzielskiego oraz prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak.

Od 16 września szczepienia drugą dawką przypominającą

Niedzielski przekazał, że rośnie liczba zakażonych, która nie przekłada się na liczbę pacjentów hospitalizowanych. - Sytuacja w Polsce na tle Europy jest niejednoznaczna - mówił. Jak dodał, pandemia weszła w okres stabilizacji.

- Najważniejszą bronią w walce z pandemią pozostają szczepienia. Od 16 września wprowadzamy szczepienia drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12. roku życia - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zapowiedział, że w Polsce będzie 9 mln osób "do zaszczepienia". Jak dodał, szczepionki ukierunkowane są na wariant Omikron. Na wrzesień przygotowano ok. 4 mln preparatów do szczepień. Szef resortu zdrowia zachęcił Polaków do zapisywania się na szczepienia.

Grzegorz Cessak przekazał, że wyniki badań z zastosowaniem szczepionek adaptowanych do wariantu Omikron wykazały, że są bezpieczne i skuteczne.

Szczepienia dla osób starszych i z zaburzoną odpornością

Do tej pory na drugą dawkę przypominającą mogły zgłosić się osoby powyżej 60. roku życia oraz wszystkie osoby, które ukończyły 12 lat i mają zaburzoną odporność. Jak zaznaczył resort zdrowia, drugą dawkę przypominającą można przyjąć co najmniej po 4 miesiącach od podania poprzedniej.

Osoby, które skończyły 60 lat automatycznie otrzymywały skierowanie na szczepienie.

Niedzielski: Szczepionki wkrótce w Polsce

Adam Niedzielski 1 września informował, że Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła decyzję w sprawie szczepienia osób powyżej 12 roku życia drugą dawką przypominającą. Jak zapowiadał, szczepionki niedługo miały pojawić się w Polsce.

Kilka dni później minister zdrowia ogłosił, że w Polsce rozpoczną się powszechne szczepienia drugą przypominającą dawką całej populacji. Jak zapowiadał, ze szczepień wykluczone będą dzieci.