Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że tygodniowe zgony spowodowane zakażeniem COVID-19 są najniższe od marca 2020 roku, kiedy Wielka Brytania przeszła na pierwszy lockdown. Teraz, liczba infekcji spadła do najniższego poziomu od blisko 11 miesięcy.

Jak twierdzi dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez "Sky News", "nigdy nie byliśmy w lepszej sytuacji, aby zakończyć pandemię. Jeszcze nie jesteśmy na jej końcu, ale jest on w zasięgu wzroku".

Odnosząc się do walki z koronawirusem, Ghebreyesus zastosował porównanie: - Maratończyk nie zatrzymuje się, gdy w zasięgu wzroku pojawia się meta, biegnie mocniej, z całą energią, jaka mu pozostała. Tak samo my musimy. Dodał również, że widać linię mety, a my jesteśmy na zwycięskiej pozycji. Jest to jednak najgorszy moment, aby przestać biec.

- To czas, aby "biegać mocniej". Jeśli nie skorzystamy teraz z tej okazji, to ryzykujemy więcej wariantów, więcej zgonów, zakłóceń i niepewności. Wykorzystajmy więc tę okazję - kontynuował dyrektor generalny.

WHO podaje wskazówki na zakończenie pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia wydaje raporty określające odpowiednie działania, jakie muszą podjąć rządy na świecie, aby zakończyć pandemię koronawirusa.

"Dokumenty zawierają wskazówki dotyczące testów, szczepień, najlepszych praktyk w zarządzaniu chorobą, utrzymania środków kontroli zakażeń w placówkach służby zdrowia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się dezinformacji oraz zaangażowania społeczności" - przekazuje "Sky News".

Z szacunków WHO, dzięki szczepieniom przeciw COVID-19 udało się zapobiec prawie 20 milionów zgonów. Na całym świecie zostało podanych około 12 miliardów dawek szczepionek. Organizacja podkreśla jednak, że wirus SARS-CoV-2 wciąż stanowi "globalny stan zagrożenia".