Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze informacje dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. W tygodniowym raporcie opublikowanym przez resort czytamy, że w okresie od 8 do 14 września stwierdzono w naszym kraju 29 056 potwierdzonych przypadków COVID-19 (w tym 5 716 ponownych zakażeń).

Najwięcej zakażeń zdiagnozowano w województwach: mazowieckim (4908), śląskim (3363) oraz w wielkopolskim (2338).

W pozostałych województwach sytuacja wygląda następująco: lubelskie (2255), małopolskie (2240), łódzkie (1761), dolnośląskie (1679), kujawsko-pomorskie (1504), podkarpackie (1468), pomorskie (1461), świętokrzyskie (1190), podlaskie (1099), warmińsko-mazurskie (1099), zachodniopomorskie (1019), opolskie (674), lubuskie (636).

"362 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort.

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarły 24 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 81 osób.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu (1-7 września) potwierdzono w naszym kraju 21 337 przypadków zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarło wówczas 45 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób.

Minister Zdrowia: Ostatnie wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej

Przypomnijmy, że z poniedziałku na wtorek ponad jedenastokrotnie wzrosły zakażenia koronawirusem. Do najnowszych danych odniósł się minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że ostatnie dobowe wzrosty zakażeń są rezultatem powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Szef resortu poinformował, że przez najbliższy czas wzrosty te mogą się utrzymywać.

"Nie jest to jednak nowa fala. Co istotne, utrzymuje się niski poziom hospitalizacji covidowej - ok. 2,3 tys." - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.