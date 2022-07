Minister zdrowia Adam Niedzielski po naradzie covidowej mówił m.in. o "bardzo wyraźnym wzroście liczby zakażeń" w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wspominał także o potrzebie koncentracji na monitorowaniu wskaźników hospitalizacji i przekazał, że obecnie mamy 450 hospitalizacji covidowych.

- W tej chwili mamy jednak o wiele mniej osób przechodzących ciężko covid. To obecnie 16 osób w skali całego kraju. Roboczo przyjęliśmy sobie, że poniżej poziomu 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne - powiedział Niedzielski.

- Nawet w najczarniejszych scenariuszach poziom hospitalizacji w Polsce to 6-10 tys. Ale, podkreślam, że to najczarniejsze scenariusze - dodał.

Jak tłumaczył szef MZ, raporty z liczbą hospitalizacji otrzymywane są dwa razy w tygodniu. Ma to być główny parametr, który "będzie podstawą do podejmowania ewentualnych decyzji dotyczących stosowania instrumentów zapobiegających COVID-19".

Adam Niedzielski: W tym tygodniu liczba przypadków dziennie przekracza tysiąc

- Z tygodnia na tydzień obserwujemy 60-procentowe wzrosty. W tym tygodniu liczba raportowanych przypadków dziennie przekracza tysiąc - mówił minister zdrowia. - Te wzrosty doprowadziły do tego, że wskaźnik R, czyli reprodukcji wirusa, zwiększył się do poziomu 1,5 - to jeden z najwyższych wskaźników, jakie notowaliśmy w tej pandemii.

Przekazał, że WHO zaleca, żeby testowanie w systemie powszechnym nie było priorytetem dla poszczególnych państw. Mówił także, że badanie genowe są cały czas prowadzone. Wariant BA.5 ma stanowić 25 proc. zakażeń w Polsce, a jego udział, jak tłumaczył Niedzielski, wzrasta.

Szef resortu zdrowia zarekomendował także grupom ryzyka - osobom po 70. roku życia i osobom z upośledzoną odpornością - by w przestrzeniach zamkniętych, w szczególności w sklepach i w transporcie publicznym, powrócić do noszenia maseczek i stosowania zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczka).

Minister zdrowia o czwartej dawce

Na pytania o rozszerzenie szczepienia czwartą dawką Niedzielski odpowiedział:

- W tej chwili do Europejskiej Agencji Leków są składane wnioski dwóch największych producentów. Według deklaracji one (szczepionki - red.) mają być dostępne we wrześniu i to są już dawki, które będą dostosowane do nowego wariantu, do omikronu.

Jak dodał, zgodnie z nieoficjalnymi na razie informacjami, "zalecenia dotyczące stosowania IV dawki będą dla całej populacji, bo na razie IV dawkę dedykujemy tylko seniorom i osobom o upośledzonej odporności".